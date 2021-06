Das Wiener Media Intelligence Unternehmen und die Plattform Marktguru bündeln ihre Datenpower, um täglich alle FMCG-Angebotspreise in den Print-Werbeprospekten sowie Tageszeitungsinseraten zu erfassen.

Die auf den Lebensmittelhandel zugeschnittene Preisbeobachtung ist eine der neuesten Produkte aus dem Hause »Observer«, die man zusammen mit der Plattform Marktguru umsetzt. Dafür werden täglich alle FMCG-Angebotspreise in den Print-Werbeprospekten sowie Tageszeitungsinseraten, kategorisiert und in einem intelligenten und flexiblen Analyse-Tool den Kunden zur Verfügung gestellt. Der Kunde kann so selber mit den Daten arbeiten und in dem Tool komplexe Analysen erstellen. Wer lieber maßgeschneiderte Preisreports von den »Observer« Analysten erhalten möchte, kann vorab in einem Evaluierungsgespräch die individuellen Parameter mitteilen. Die Analyse-Reports werden dann an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst.

Je nach Wunsch ist der Beobachtungsraum auch auf Deutschland und die Schweiz ausweitbar. Wer zudem an den vergangenen Daten interessiert ist, kann diese bis zu 36 Monate rückwirkend erhalten.



