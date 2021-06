Mit dem intelligenten »Observer« Tool MIO können Kunden jederzeit und überall ihre Clippings auf ihrem mobilen Endgerät ansehen.

Interessiert? Machen Sie sich selber ein Bild davon und testen Sie jetzt die »Observer« Tools für Ihre Bedürfnisse.

Rund um die Uhr informiert bleiben und rasch auf diverse Entwicklungen reagieren, das ist das Ziel von MIO. Das Tool ist für das Smartphone oder Tablett konzipiert und bietet die Möglichkeit, dort die Beiträge zu verwalten und an Kollegen zu verschicken. Per Klick kann der eigene Pressespiegel zudem umgehend in ein PDF umgewandelt werden.Während MIO (Media Intelligence Office) für die mobile Medienbeobachtung optimiert wurde, bietet der ClipManager von »Observer« umfangreiche und weiterführende Features für alle Geräte. Neben den Metainformationen wie zum Beispiel Datum, Medienname, Ausgabe und Druckauflage erhält der Kunde auch quantitative Analysedaten wie Größe und Werbewert. Dem nicht genug können im ClipManager individuelle Codierungen unter Zuordnung von Kategorien vorgenommen sowie Notizen und Bemerkungen hinzugefügt werden.Im Bereich "Chartflow" steht dem Kunden zudem ein eigener Analyse-Bereich zur Verfügung, in dem er individuelle Analysen auf Knopfdruck durchführen und die entsprechenden Grafiken auch einzeln exportiert kann.