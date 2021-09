"Den Gast glücklich zu machen, steht über allem". Das ist der Grundsatz bei Pacovis, dem seit bald 90 Jahren alles entspringt." Das hat man auch am neuen Standort in Stockerau vor.

Anfang 2021 bezog die Pacovis Österreich GmbH & Co KG ihren neuen Sitz in Stockerau im idyllischen Niederösterreich. Bis anhin war das Tochterunternehmen des Schweizer Familienunternehmens Pacovis AG in Wien ansässig. Der neue Standort bietet einen Showroom für Produktpräsentationen, ein modernes Großraumbüro für Mitarbeitende und ein 36.000 Quadratmeter großes Lager mit einer Kapazität von 10.000 Lagerplätzen. Mit dieser Größe und ausreichend Platz für weitere Zubauten ist die Pacovis Österreich für die Zukunft bestens gerüstet.

Die Zutaten von Happiness

Pacovis ist ein traditionsreiches Schweizer Familienunternehmen, das seit 85 Jahren der Zukunft stets einen Schritt voraus ist. Seit der Gründung 1935 hat sich die Firmengruppe um ein Vielfaches vergrößert – mit Niederlassungen in Deutschland, Österreich, Rumänien und der Türkei sowie Vertriebspartnern im gesamten europäischen Raum.

Die Pacovis-Gruppe ist Anbieterin von Verpackungs- und Verbrauchsmaterial sowie Gewürzen, Zusatzstoffen und technologischem Wissen für die Lebensmittelbranche.

Mit der Marke naturesse ist die Pacovis seit 2003 auf dem Markt bekannt für ein komplett nachhaltiges Sortiment an ressourcenschonenden Verpackungsmaterialien für jeden Anwendungsbereich, sowie dafür, laufend Produkte zu entwickeln, die aktuelle Probleme der Kunden lösen. Ganz im Sinne unserer Botschaft "Happy to serve"!