Verpackt in Zuckerrohr

Pacovis bietet eine breite Palette an Lösungen rund um das Thema Lebensmittel an. Darunter Services und Produkte für Fleischwaren, Fischverarbeiter, Feinkost, Convenience, Gastronomie, Backwaren, Außerhauskonsum und Milchverarbeitung.

Ganz getreu dem Firmenslogan "Happy to serve." sucht die Pacovis für ihre Kunden fortwährend nach den besten Lösungen rund um Lebensmittel. Pacovis Österreich begleitet und beliefert kontinuierlich rund 3.500 Kunden in Österreich. Darunter Tankstellen, Marktstände, Gasthäuser, Restaurant-/Beherbergungsbetriebe, Bäckereien, Fleischereien sowie C&C-Märkte und Zustell-Großhändler. Ihre Einkäufer können aus einem großen Sortiment wählen, von Müllsäcken, Tragetaschen, Papierrollen und Folien über Pappteller, Becher, Salat- oder Menüschalen bis zu Strohhalmen und Pizzakartons, und noch vieles mehr. Ergänzend dazu kommen Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Lebensmittelverarbeitung sowie ein ganzheitliches Angebot an Hygiene-Produkten. Der Lieferservice ist auf termingerechte und zuverlässige Zustellungen bedacht – das heisst eine 24-Stunden-Distribution ab Bestelleingang.