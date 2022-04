Glory

Die Hygienesensibilität der Verbraucherinnen und Verbraucher wurde in den letzten Jahren immens geschärft. Moderne Cash-Management-Systeme der Cashinfinity-Produktfamilie von Glory schaffen hier Abhilfe.

. Im stationären Handel wird es besonders an der Kassa brenzlig: Lange Warteschlangen auf begrenztem Raum und der Bezahlvorgang an sich, nehmen Ladenkund:innen oftmals die Möglichkeit für Distanz. Gleichzeitig müssen Mitarbeitende bare Geldein- und -ausgänge manuell bearbeiten, was zusätzlich wertvolle Zeit beansprucht, die für Service und Beratungsleistungen fehlt. Hier kommen die Cashfinity-Lösungen von Glory ins Spiel: Mit ihnen wird das Handling von Bargeld eine saubere Angelegenheit für alle Beteiligten.

Die Covid-19-Pandemie hat das Bedürfnis nach Hygiene in allen Lebensbereichen maßgeblich gestärkt. Abstandhalten, regelmäßiges Händewaschen und -desinfizieren haben sich in unserem Alltag etabliert. Dies überträgt sich auch auf die Wahrnehmung von Kund:innen während des Einkaufs. Insbesondere dort, wo Menschen unweigerlich zusammenkommen – also an verschiedenen Service-Punkten im Geschäft sowie beim Checkout – sind sie für hygienische Sicherheit sensibilisiert. Glory Automatisierte Barzahlung auch beim Self-Checkout sicher und effizient.

Obacht an der Frischetheke

Das gesteigerte Bedürfnis nach einem hygienischen Umgang mit Bargeld zeigt sich besonders beim Hantieren mit frischen Lebensmitteln. So ist die gleichzeitige Handhabung von Waren sowie Scheinen und Münzen an der Käse- oder Bäckertheke keine optimale Lösung. Setzt das Personal auf Handschuhe, müssen diese vor jedem Cashhandling gewechselt werden. Das kostet zu Stoßzeiten viel Zeit oder kann auch einfach schnell vergessen werden. Doch Kund:innen legen Wert auf einen Bezahlvorgang, der hygienisch sicher und gleichzeitig schnell sowie reibungslos abläuft. Bargeldrecyclingsysteme, wie der CI-10 von GLORY, ermöglichen es Kund:innen, Münzen und Banknoten direkt in ein entsprechendes Terminal einzuzahlen. Anschließend erhalten sie automatisch passendes Wechselgeld über den Automaten zurück. Das Personal kommt bei diesem Prozess nicht mehr direkt mit dem Bargeld in Berührung und alle Hygieneaspekte werden gewahrt. Glory Kontaktlose Barzahlung an der Bäckertheke über den Cash Recycler CI-10