terovesalainen - stock.adobe.com

Das Zahlungsverhalten der ÖsterreicherInnen ändert sich rasant. Neue Produkte sowie die Vernetzung bestehender Konzepte liefern am Payment-Sektor eine stabile Grundlage für weiteres Wachstum großer Anbieter.

Vor allem im Bereich des Mobile-Payments gibt es im Jahr 2022 sehr viel Bewegung. Das umfasst unter anderem die Bezahlung mit dem Smartphone im klassischen Einzelhandel oder bei Transaktionen im E-Commerce. Die Debit Mastercard hat sich dabei in Österreich bereits bestens etabliert. Seit ihrer Einführung im Frühjahr 2019 steigen Besitz und Bekanntheit rasant an. 88 Prozent der ÖsterreicherInnen geben an, die Debit Mastercard bereits zu kennen, 57 Prozent haben eine solche laut der Umfrage bereits selbst in der Geldbörse und in Nutzung – so die Ergebnisse der jährlichen Gallup-Studie1 im Auftrag von Mastercard. Zudem wissen 93 Prozent über die Möglichkeit des kontaktlosen Bezahlens über NFC-Technologie Bescheid, 91 Prozent über die Behebungs-Funktion und 87 Prozent ist bewusst, dass die Debit Mastercard auch unkompliziert im E-Commerce verwendet werden kann. Mastercard

Bargeldloses Bezahlen weiter im Trend

Die Bankomatkarte ist in Österreich nach wie vor die beliebteste Option, wenn es um bargeldlose Zahlungen geht: Wie schon im Vorjahr liegen ihre Bekanntheit bei 99 Prozent und ihre Nutzung bei 96 Prozent. Auch das kontaktlose Bezahlen mit der Bankomatkarte über NFC-Technologie liegt voll im Trend, 94 Prozent ist die Funktion geläufig, 65 Prozent geben an, bereits kontaktlos zu bezahlen. "Wir freuen uns über die erfolgreiche und schnelle Einführung der Debit Mastercard in Österreich. Die Debit Mastercard kombiniert in vielerlei Hinsicht die Funktionen der Bankomatkarte mit denen einer klassischen Kreditkarte und kann somit unkompliziert im E-Commerce wie auch auf Reisen zum Einsatz kommen", erklärt Christian Rau, Country Manager bei Mastercard Austria.

Auch im E-Commerce zeichnet sich eine Veränderung ab. Während in der Vorjahresstudie noch der Kauf auf Rechnung die bekannteste Zahlungsmethode im E-Commerce war, führt inzwischen der Kreditkartenkauf mit 89 % Bekanntheit in Österreich. Immer beliebter wird hierzulande die Hinterlegung von Kreditkartendaten direkt im Shop: Bereits rund ein Drittel der ÖsterreicherInnen entscheidet sich für diese komfortable und sichere Variante zur Zahlungsabwicklung. Auch die Bankomatkarte wird immer häufiger bei Online-Händlern gespeichert. "Die Studienergebnisse zeigen, wie sehr VerbraucherInnen die Einfachheit der Kartenzahlung im Online-Handel schätzen. Gerade die Hinterlegung von Kartendaten bei Online-Shops für wiederkehrende Einkäufe etabliert sich als besonders schnelle, bequeme und sichere Methode", kommentiert Rau.