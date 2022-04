Durch das Joint Venture von Worldline und der DSV-Gruppe wurde das österreichische Händlergeschäft neu integriert. Der neue Markenauftritt PayOne wird nun schrittweise ausgerollt.

Worldline hat per Ende Oktober 2020 die Ingenico Group übernommen und wurde zum europäischen Marktführer und weltweit zur Nummer 4 im Bereich Zahlungsverkehrs- und Transaktionsdienstleistungen. Das österreichische und deutsche Händlergeschäft der Worldline/SIX Payment Services wurde als Teiltransaktion dieser Fusion per 01.03.2021 in die PayOne eingebracht. Im Gegenzug wurde das Schweizer Händlergeschäft von PAYONE in die Worldline integriert. Die PayOne GmbH ist ein Joint Venture von Worldline und der DSV-Gruppe (Deutscher Sparkassenverlag). Mit Abschluss der Integration und Neuaufstellung innerhalb von PayOne geht das bislang noch unter dem Dual-Logo Worldline/Six Payment Services aufgetretene österreichische Händlergeschäft ganzheitlich im PayOne-Brand auf und wird zukünftig unter diesem Markendach weiterentwickelt. Ab April 2022 wird der neue Markenauftritt in Österreich schrittweise über alle Marketing-, Kommunikations- und Vertriebskanäle ausgerollt. Begleitet wird der Roll-out des PayOne-Brands durch eine digitale Werbekampagne in allen relevanten österreichischen Fach- und Wirtschaftsmedien. Die Markenmigration soll voraussichtlich Ende des 4. Quartals 2022 vollumfänglich abgeschlossen sein.