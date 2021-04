Dossier Payment: Neues Dossier: Payment

Beim Bezahlen treffen innovative Lösungen auf durchdachten Service. CASH hat im Dossier Payment einen Blick auf die Branche geworfen.

Payment ändert sich - auch im Bargeld-Land Österreich. Seit CASH in dersowie in dereinen Blick auf das Thema geworfen hat, ist einiges passiert. Im Dossier zu dem Thema zeigt sich, dass die großen Namen der Branche viel Sinn für Innovation mitbringen - mehr dazu im Artikel. Dass auch nationale Anbieter und Handelsunternehmen mitmischen, wird in "Turbo beim Kassieren" gezeigt. Und schließlich liefert der CASH-Redakeur Karl Stiefel im Kommentar "Bezahlen braucht Mehrwert" seine Meinung zu dem Thema.