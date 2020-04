Wir alle stehen tagtäglich vor den Herausforderungen, die die Corona-Krise mit sich bringen. Zu den besonders Betroffenen zählen unter anderem stationäre Händler. Die Corona-Krise bedeutet für sie vor allem eines: Ihre Kunden können nicht ins Geschäft kommen. Damit die Waren jedoch zu den Kunden kommen, haben wir ein neues Service etabliert, das DPD Fast & Easy Onlineversand-Starter Kit. Damit wollen wir mit einer einfachen und schnellen Lösung Unterstützung bieten“, sagt Rainer Schwarz, Geschäftsführer DPD Austria.

Die Abholung der Pakete erfolgt kontaktlos. Zudem besteht auch die Möglichkeit Pakete kontaktlos in einem DPD Pickup Paketshop abzugeben. Paketlabels werden über myDPD.at online erstellt und bezahlt. „Um zu verhindern, dass bei der Zustellung Handscanner und Stifte durch mehrere Hände wandern, erfolgt auch diese kontaktlos."

Um auch E-Commerce-Einsteiger zu unterstützen, bietet der Paketdienstleister eine umfangreiche Beratung an – vom Versandkarton bis hin zu einer passenden Webshop-Anbindung. „Damit möglichst viele stationäre Händler unser neues Service ausprobieren können, verrechnen wir keine Einrichtungspauschale. Im Vordergrund steht die Unterstützung in diesen herausfordernden Zeiten", so Schwarz.