DPD: Zwei Millionen Pakete Plus

Im ersten Halbjahr 2020 hat DPD 26 Millionen Pakete abgewickelt - daran war Corona nicht unbeteiligt.

Ein Plus von fast sieben Prozent bei den Paketzustellungen konnte DPD in den ersten sechs Monaten des Jahres verzeichnen - das waren 2 Millionen Pakete mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der zunehmende E-Commerce und die Coronakrise waren hierbei relevante Faktoren, wie Rainer Schwarz, Geschäftsführer DPD Austria, weiß: "Die Corona-Krise hat uns ganz klar gezeigt, welche Säulen für uns als Paketdienstleister ausschlaggebend sind: die Digitalisierung, unsere Zustellerinnen und Zusteller sowie das internationale Netzwerk. Unser oberstes Ziel ist es, für alle unsere Kunden – ob große oder kleine Unternehmen oder Privatkunden – ein verlässlicher Partner zu sein und damit den Kreislauf der Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Dies ist uns auch in dieser Ausnahmesituation erfolgreich gelungen."Besonders starkes Wachstum konnte bei der Wein-Logistik verzeichnet werden - mit 120.000 zugestellten Weinkartons gab es einen Anstieg von 150 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders der April lief diesbezüglich gut: Während des Lockdowns gab es 260 Prozent mehr Wein-Lieferungen als im April 2019. Aber gute Tropfen sind nicht das einzige Lebensmittel, das bei der Zustellung boomt - der gesamte Food-Liefer-Bereich wuchs um 18 Prozent.Ins Ausland hat DPD seit Jänner 2,9 Millionen Pakete verschickt, ein Zuwachs von 12 Prozent. Besonders die Menge an Lieferungen nach Ungarn und Tschechien wuchs deutlich.