Versichern beruhigt ja bekanntlich. In der jetzigen, noch nie dagewesenen Krisensituation fürchten jedoch viele Unternehmer, dass diese letzte Rettungsboje doch sinken könnte. Wir haben bei den heimischen Assekuranzen nachgefragt, wie es derzeit um den Versicherungsschutz für Betriebe steht.

Derzeit werden die heimischen Versicherer weniger wegen Schadenmeldungen als wegen Fragen zu den Prämien konfrontiert: "Aus aktueller Sicht sind es weniger die "Schadenthemen", die unsere Kundinnen und Kunden beschäftigen. Vielmehr haben Kundinnen und Kunden aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage verstärkt finanzielle Engpässe und wir spüren, dass hier eine gewisse Verunsicherung herrscht", heißt es etwa von der Allianz Versicherung. Viele Unternehmer wollen aber wissen, ob sie noch alle Deckungsbausteine brauchen, wenn sie den Betrieb heruntergefahren haben, berichtet die Donauversicherung. Das kann so weit gehen, dass manche Unternehmer ihrer Polizzen überhaupt stilllegen wollen, weiß man etwa bei der Generali: "Viele Gewerbekunden überlegen, wie und wo sie ihre Kosten optimieren können. Hier bei den Versicherungen anzusetzen, kann allerdings fatale Folgen haben. Neben unmittelbar durch Corona betroffenen Spezialdeckungen sind gerade heute auch viele traditionelle Sparten wie Einbruch-Diebstahl, Leitungswasser oder Feuer sowie in speziellen Bereichen auch die Haftpflichtversicherung besonders betroffen. Auch die Anzahl der Cyber-Attacken während der Coronakrise hat massiv zugenommen." Die heimischen Versicherer haben sich umgehend auf die aktuelle Situation eingestellt und stehen ihren Kunden rund um die Uhr für Fragen und Anliegen zur Verfügung.

Wiener Städtische

Zum Schutz der Kunden sowie der Mitarbeiter hat man bei der Wiener Städtischen jeden direkten Kontakt auf ein absolutes Minimum reduziert. Daher sind die Geschäftsstellen und Landesdirektionen in ganz Österreich bis auf Weiteres geschlossen. Das Kundenservice bleibt jedoch aufrecht, sodass die Kunden sich weiterhin beraten lassen können. Die Berater stehen via Telefon und Email jederzeit für Kundenanfragen zur Verfügung. Wenn Kunden einen Schaden melden müssen oder eine Leistung wie Arzt- oder Medikamentenrechnungen einreichen wollen, dann stehen neben Serviceline unter Telefon 050 350 350 oder E-Mail kundenservice@wienerstaedtische.at auch die digitalen Serviceleistungen zur Verfügung:Online-Schadensmeldung für Kfz, Haushalt und Eigenheim, Haftpflicht, Krankengeld, Taggeld, Reiseversicherung, Unfall, Pension und Vermögen können direkt unter www.wienerstaedtische.at/service/schaden-melden/schaden-online-melden.html eingereicht werden.

Generali

IT-Support: Für Probleme bei der Heimarbeit steht die IT-Assistance im Rahmen der Generali Haushaltversicherung sowie der Generali Cyber-Versicherung für Gewerbekunden zur Verfügung. Diese bietet Sofort-Hilfe eines IT-Spezialisten per Chat oder Telefon bei Hard- und Software-, Netzwerk- oder Internetproblemen an.

Medizinische Hilfe: Generali Gesundheitsvorsorge-Kunden stehen rund um die Uhr Generali GesundheitsCoaching-Angebote via App und der Generali Gesundheits-Hotline zur Verfügung. Es können Termine für eine Online-Videosprechstunde mit einem Arzt bzw. einer Ärztin gebucht werden. In dringenden Fällen kann auch ein telefonischer Rückruf durch einen Mediziner vereinbart werden.

Kfz-Zulassung: Die Generali bietet bei der Kfz-Zulassung derzeit bei besonderer Notwendigkeit und Dringlichkeit folgende Services an: An- und Abmeldung betrieblich genutzte Fahrzeuge, welche zur Aufrechterhaltung der Versorgung mit Lebensmittel oder Gütern des täglichen Bedarfs genutzt werden. An- und Abmeldung von Fahrzeugen, welche für die öffentliche Sicherheit oder das Gesundheitswesen eingesetzt werden. Abmeldung von Fahrzeugen für Generali Kunden. Hinterlegung und Wiederausfolgung von Kennzeichen und Zulassungsbescheinigung für Generali Kunden



Die Generali hat Verständnis für die viele Kundenanfragen mit persönlichen Existenzsorgen und bemüht sich bei jedem Einzelfall um eine bestmögliche, individuelle Lösung. Aus derzeitiger Sicht hat das Coronavirus keinen Einfluss auf die Leistungspflicht der Generali bei Lebensversicherungen oder Berufsunfähigkeitsversicherungen. Die Leistungen werden, wie in den Vertragsgrundlagen beschrieben, erbracht. Nachdem derzeit von Auslandsreisen generell abgeraten wird, deckt man jedoch bis auf weiteres keine kurzfristigen Auslandsreisen. In dieser für viele sehr herausfordernden Situation bietet die Generali ihren Kundinnen und Kunden folgende besondere Online-Services an:



Nachdem alle Generali-Standorte geschlossen wurden, steht die Generali für notwendige Anliegen zwar nicht persönlich, jedoch telefonisch, per E-Mail, per Post und online jederzeit mit bestmöglichem Service zur Verfügung: Über das Generali Kundenportal, die Meine Generali App, die regionalen Kundenservice- und Maklerbetreuungsteams sowie über die Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuer. Schadenmeldungen können online über die Generali Website, über das Generali Kundenportal oder postalisch gemeldet werden. Wichtige Kfz-Anmeldungen sowie die Abmeldung von Fahrzeugen können trotz behördlicher Einschränkungen in ausgewählten Kfz-Zulassungsstellen vorgenommen werden. In jedem Fall ist mit der Zulassungsstelle vorab telefonisch oder elektronisch Kontakt aufzunehmen und eine individuelle Vorgangsweise zu besprechen. Weitere wichtige Informationen dazu sowie die Liste aller aktuellen Kfz-Zulassungsstellen: www.generali.at

Allianz Österreich

Donau Versicherung

Gerade auch in der aktuellen Situation möchten die Versicherer starke und verlässliche Partner sein. Im Fall des Falles sollten Kundinnen und Kunden daher mit ihrem Berater oder ihrer Beraterin Kontakt aufnehmen um die individuell bestmögliche Lösung zu finden.Das Coronavirus und seine Auswirkungen spürt man natürlich auch bei der Allianz. Derzeit arbeiten rund 95 Prozent aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Zuhause aus. Das Allianz Kundenservice steht weiterhin telefonisch von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr zur Verfügung. Zudem können Kundinnen und Kunden jederzeit die digitalen Serviceleistungen nutzen und zum Beispiel Versicherungsfälle unkompliziert elektronisch abwickeln oder Versicherungen digital abschließen.Aktuelle Informationen laufend über die Website www.allianz.at Allianz Partners vertreiben unter anderem Reiseversicherungen, auch im Bereich Corporate Travel.Schwerpunkt gewerbliche Kunden/Corporate Travel. Dieses Geschäftsreiseprodukt ist besonders flexibel und so aufgebaut ist, dass ein Kontingent an Reisetagen im Vorhinein gekauft wird und dieses dann jederzeit innerhalb des vereinbarten Zeitraums auf Mitarbeiter aufgeteilt werden kann. Wenn Dienstreisen aktuell ausfallen, bedeutet das auch, dass auch keine Versicherungskosten anfallen.Auch das Team von Allianz Partners arbeitet nach wie vor rund um die Uhr – und ebenfalls von Zuhause aus - um die Partner und Kunden bestmöglich zu unterstützen. Die Kommunikation wurde dazu auf virtuelle Kanäle verlegt.Die Notfallzentrale ist weiterhin unter der 01/525 03 245 und via Email an assistance.at@allianz.com erreichbar. Bei Fragen zu steht das Allianz Travel Service Center unter service.at@allianz.com zur Verfügung.Die Donau setzt auch in dieser Ausnahmesituation auf die Beratung, um so die beste Lösung für jedes individuelle Situation zu finden. Die Fragen von Unternehmen berühren unterschiedliche Bereiche. Pauschale Aussagen sind hier schwierig und ein Beratungsgespräch mit dem Betreuer ganz besonders wichtig, weil die Risikosituation bei Stillstand oftmals unterschätzt wird. Hier ist die Beratung ganz besonders wichtig, damit die Unternehmen sicher sind.Auch bei der Donau ist man für die Kundinnen und Kunden vollumfänglich erreichbar. Die Landesdirektionen und Servicestellen sind für den Kundenverkehr geschlossen, die Zulassungsstellen sind nur im Notbetrieb, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind jedoch im Home Office tätig und können via Telefon oder E-Mail wie im üblichen Betrieb kontaktiert werden. Die Donau Serviceline 050 330 330 (inkl. Rückrufservice) stellt darüber hinaus die Erreichbarkeit sicher. Schaden- bzw. Leistungsmeldungen können per E-Mail oder über die Website gemeldet werden. Dort wurde auch ein eigener Bereich für wichtige Informationen zur aktuellen Situation geschaffen: www.donauversicherung.a t/wichtigeinformation/