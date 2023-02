Feel Image

In der männerdominierten Logistik ist es umso wichtiger, aufzuzeigen, dass auch Frauen ihren Platz stehen. Die Logistikbranche brauche daher einen "Imagewandel", ist Doris Pulker-Rohrhofer, Geschäftsführerin der Hafen Wien GmbH, überzeugt.

Der DamenLogistikClub ist das österreichische Netzwerk für Frauen in der Logistik. In Kooperation mit der FH BFI Wien ist diese im Jänner 2023 in die 2. Runde des eigens für Logist