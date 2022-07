Zur Person

Manuel Schmelz (34) hat zum 1. Juli 2021 die Rolle des Business Development Managers bei Dachser Austria übernommen. Damit verantwortet er die Weiterentwicklung der bestehenden Corporate Solutions Dachser Chem Logistics und Dachser DIY Logistics.



Mit seinen Corporate Solutions bietet das Familienunternehmen definierten Branchen maßgeschneiderte Leistungsbausteine, die in Kombination mit Standardleistungen über das klassische Spektrum der logistischen Dienstleistungen hinausgehen. Dachser Chem Logistics und Dachser DIY Logistics sind bereits für Kunden in Österreich etabliert, Manuel Schmelz wird die Weiterentwicklung der Branchenlösungen forcieren. Davor war Schmelz in verschiedenen Funktionen im Logistikzentrum Wien in Himberg wirkend. Seine berufsbegleitende Ausbildung, ein Studium für "Logistik- und Transportmanagement" geben ihm das notwendige Rüstzeug für seine verantwortungsvolle Tätigkeit.



In seiner neuen Funktion unterstützt er auch die Verkaufsteams des Landes und legt vorerst den Fokus auf die Corporate Solution Dachser Chem Logistics. Schmelz berichtet direkt an Günter Hirschbeck, Managing Director European Logistics bei Dachser Austria.