Glory: Checkout: Auf die Auswahl kommt es an

Ein vielversprechender Ansatzpunkt, um wettbewerbsfähig zu bleiben, liegt für Retailer in der Kassenzone. Wie sieht der Checkout der Zukunft aus? Und wie können ganzheitliche Cash-Management-Systeme dabei unterstützen?



Die verschiedenen Vorlieben zu vereinbaren und die Digitalisierung voranzutreiben, ohne weniger technikaffine Kund:innen abzuhängen, wird für den Handel zur zentralen Herausforderung. In der Kassenzone zeigt sich dies besonders deutlich. Es gilt, trotz angespannter Personallage Wartezeiten an der Kassa zu verkürzen, um so die Customer Experience zu verbessern. Gleichzeitig müssen (neue) Sicherheitsbedürfnisse in punkto Datensicherheit sowie Hygiene mitgedacht werden.

© Glory

© Glory

Schnell, einfach und sicher – so muss deshalb der Checkout der Zukunft aussehen. Vor allem aber sollte er flexibel sein – zugeschnitten auf den eigenen Laden, die Kundschaft und auf verschiedene Einkaufssituationen. Denn je nach Einkaufsmenge, Tageszeit oder Stimmung bevorzugen Kund:innen andere Services. Self-Checkout-Angebote wie SB-Kassen mit Self-Scanning, Bezahlterminals oder Mobile-Checkout spielen dabei eine immer wichtigere Rolle. Bei diesen Themen liegt Österreich – genauso wie Deutschland – aber in der Entwicklung noch hinter anderen europäischen Staaten zurück. So sind beispielsweise in Frankreich, England oder der Schweiz digitale Angebote deutlich verbreiteter und akzeptierter.Wo Self-Checkout bereits zum Einsatz kommt, gilt häufig: „Cashless only“. Dabei sind Bargeld und Automatisierung kein Widerspruch – im Gegenteil. Cash bleibt auf absehbare Zeit ein relevantes Zahlungsmittel. In Österreich ist es nach wie vor die beliebteste Payment-Methode. Bargeldmanagementsysteme helfen Händler:innen nicht nur dabei, ihre Cash-Handling-Prozesse effizienter zu gestalten. Sie erlauben der Kundschaft auch kontaktlose Barzahlung am Point of Sale. Den größten Mehrwert bieten dabei ganzheitliche Konzepte und Gesamtlösungen, mit denen Retailer auf die vielfältigen Herausforderungen reagieren und einen variantenreichen Checkout bereitstellen können.Einen solchen ganzheitlichen Ansatz bietet die CI-X-Produktserie, die neueste Generation der bewährten CASHINFINITY™-Reihe des Payment-Experten GLORY. Die Lösungen für Front- und Backoffice, gezielt weiterentwickelt auf Basis von Kundenfeedbacks, führen zuvor getrennte Bargeldprozesse gezielt zusammen. So lassen sich etwa mit dem CI-100X bargeldbezogene Aufgaben im Backoffice enorm beschleunigen, während der kompakte Bargeldrecycler CI-10X am POS problemlos in bestehende Ladendesigns integriert werden kann und Kund:innen einen komfortablen Self-Checkout ermöglicht.Näheres zu den verschiedenen Lösungen aus der CI-X-Reihe finden Sie auf der GLORY Website – oder vom 26.02.-02.03.2023 auf der EuroShop 2023 in Düsseldorf (Stand E80 in Halle 6).