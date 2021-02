Greiner eröffnet ein Office in der Bundeshauptstadt. Für den Standort werden noch Talente gesucht.

Mit 1. Februar eröffnete Greiner sein neues Büro im Icon Vienna, in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs. Grund dafür ist der Wunsch, die Marke Greiner noch stärker als Global Player zu verankern. Damit verbunden ist auch die Akquise von Fachkräften aus dem Großraum Wien. "Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital erfolgreicher Unternehmen. Der Standort Wien gibt uns die Möglichkeit, uns als attraktiver Arbeitgeber auch in der Bundeshauptstadt besser zu etablieren", meint Vorstandsvorsitzender Axel Kühner. Gesucht werden Mitarbeiter vor allem im Bereich IT, aber auch im Bereich Technologie, Forschung und Administration.