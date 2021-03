GS1 Austria: 50 Jahre Barcode

1971 wurde die ID-Nummer für Produkte entwickelt. Bald darauf startete der UPC-Standard in den USA und der EAN-Code in Europa, der schließlich zur " Global Trade Item Number" wurde.

