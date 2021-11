GS1 Austria: Gute Daten machen zum Gewinner

Im Rahmen des ECR Tages 2021 wurden heuer wieder drei Unternehmen mit dem GS1 Sync Star Award prämiert. Der Preis zeichnet alljährlich vorbildliche Dateneinsteller im GS1 Sync Stammdatenpool aus.

Besonderes Augenmerk wurde dabei heuer vor allem auf vollständige und aktuelle Artikeldaten gelegt. Denn, so GS1 Austria Geschäftsführer Gregor Herzog, "nur mit korrekten und qualitätsgeprüften Daten hat man auch die Garantie für eine funktionierende Warenübernahme im Handel oder eine Listung im Online-Shop." Diese Erkenntnis dürfte inzwischen auch bei den meisten Lieferanten klar angekommen sein, womit laut Herzog "Datenqualität in Unternehmen zusehends an Stellenwert gewinnt!" Dies lässt sich beispielsweise daran erkennen, dass der Umgang mit Daten immer mehr zum fixen Bestandteil in den Lifecycle-Prozessen von Produkten wird und dafür auch notwendige personelle Ressourcen geschaffen werden. Auch für GS1 Austria ein Grund mehr, das GS1 Sync Stammdatenservice stetig weiterzuentwickeln, wobei "der Schwerpunkt hier in nächster Zeit vor allem auf detaillierten Daten zu Verpackungs- und Recyclinginformationen sowie auf korrekten, umfassenden Bilddaten liegen wird", erklärt Herzog.