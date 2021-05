Ein erfolgreicher Test-Transport der Spedition Wildenhofer brachte den digitalen Frachtbrief (eCMR) erstmals in den praktischen Einsatz. Mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen geht die Blockchain Initiative Logistik nun in die finale Phase zum Aufbau einer allgemein nutzbaren Branchenlösung.

Auch wenn die Digitalisierung in der Logistikbranche in den letzten Jahren in vielen Bereichen rasch vorangeschritten ist, gibt es einen Prozess, der nach wie vor papierbasiert abläuft: Das Frachtpapier beziehungsweise der Frachtbrief – essenzieller Bestandteil für das Versenden von Waren bei der Abwicklung internationaler Transporte. Damit ist die Verfügbarkeit von Transportinformationen und Unterschriften für Spediteure, Verlader, Frächter und Versicherungen oft nicht rechtzeitig gewährleistet und auch Irrtümern und Betrug ist Tür und Tor geöffnet. Die Vorteile einer Digitalisierung liegen hier klar auf der Hand. Genau deshalb hat sich die 2019 ins Leben gerufene "Blockchain Initiative Logistik" in ihrem ersten Use Case dieser Herausforderung gestellt und eine Branchenlösung zur Nutzung des eCMR (= digitaler Frachtbrief) entwickelt. Mit der Spedition Wildenhofer konnte nun ein erster Pilotteilnehmer gewonnen werden, der bereits einen erfolgreichen Testtransport mittels eCMR absolvierte. Die Aufgabe von GS1 Austria – von Beginn an Teil dieser Initiative – war in dieser entscheidenden Projektphase laut Geschäftsführer Gregor Herzog "vor allem die Sicherstellung, dass die Einbindung von GS1 Standards sowohl bei Datenschnittstellen als auch bei inhaltlichen Prozessen gewährleistet ist."

Dass sich die Blockchain als passende Technologie für die Digitalisierung des Frachtbriefs erweist, konnte bereits in der ersten Projektphase theoretisch bewiesen werden. Im Mittelpunkt der zweiten Phase stand nun die Entwicklung einer vollständigen und ausgereiften Anwendung für den professionellen Einsatz in der Praxis. Damit sollen bei der Digitalisierung des elektronischen Frachtbriefs (eCMR) sowie möglicherweise bald auch bei weiteren Frachtdokumenten Systembrüche und damit verbundene Zeitverluste oder Fehler vermieden werden.

Den spannendsten und letzten Teil der zweiten Projektphase bildeten zweifelsohne die ersten praktischen Testtransporte – wie zum Beispiel jener von der Salzburger Spedition Wildenhofer, in dem auch Warenversender und -empfänger miteinbezogen wurden. Anhand dieser Erfahrung konnten die Spedition Wildenhofer und ihre Kunden auch wertvolle Ideen zum letzten Feinschliff der eCMR-Anwendung geben. Auch die Vorteile der Digitalisierung waren sofort greifbar – alle Teilnehmer (Auftraggeber, Spedition und Empfänger) konnten auf Wunsch die Schritte des Transportes live mitverfolgen. Zum Zeitpunkt der Übergabe der Ware hatten alle gleichzeitig die fertigen Dokumente zur Verfügung. Hier wurde sehr viel Zeit gewonnen, womit einige manuelle Arbeitsschritte in Zukunft entfallen können. Der elektronische Frachtbrief stellt somit einen Mehrwert für alle Teilnehmer dar und auch die dahinter liegende Software wurde allen nötigen Anforderungen gerecht. Für die Spedition Wildenhofer erwies sich dieser Testtransport laut deren Prokuristen Rudolf Mieser "nicht nur als extrem spannend, sondern vor allem auch richtungsweisend, um die daraus resultierenden Vorteile künftig auch für uns und unsere Partner zu nutzen."

Nach Abschluss der zweiten Praxisphase startet Anfang Mai nun die dritte und letzte Phase, in der es vorrangig um den Aufbau einer allgemein nutzbaren, branchenweiten Plattform geht. Dementsprechend liegt der Schwerpunkt hier vor allem bei der technischen und organisatorischen Integration weiterer Partner. Darüber hinaus sind mit dem Inkrafttreten der EU-Verordnung über elektronische Frachtbeförderungsinformationen (eFTI) im August 2024 noch einige Vorbereitungen zu treffen.