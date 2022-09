Hapag-Lloyd

Der Großteil der Dry Container der Hamburger Linienreederei Hapag-Lloyd wird bis Ende 2023 sowohl für das Unternehmen als auch für Kunden ortbar sein.

Hapag-Lloyd montierte jetzt in Hamburg die ersten IoT-Geräte (Internet of Things) an ihre Dry Container, um diese weltweit zu tracken. So ausgestattete Transportbehälter können GPS-basierte Standortdaten liefern, die Umgebungstemperatur messen und plötzliche Erschütterungen des Containers überwachen. All dies geschieht sowohl während des Transports mit Schiff, Zug oder Lkw als auch während einer Stehzeit im Lager. Um eine extrem lange Lebensdauer bei hochfrequenter Datenübertragung zu gewährleisten, verwendet die Reederei neueste Energy-Harvesting-Technologie und Techniken mit geringem Stromverbrauch.