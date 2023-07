IP Österreich unterstützt Unternehmen bei der Bewerbung, Organisation und Abwicklung von Sampling-Aktionen, um eine direkte Verbindung zwischen Produkt und Zielgruppe herzustellen.

IP Österreich übernimmt die Lagerung, das Verpacken und den Versand der Produkte. Mit Expertise in der Bewerbung und in der professionellen Abwicklung bietet IP Österreich Unternehmen eine ganzheitliche Lösung für ihre Sampling-Aktionen. Neben der Erstellung der Teilnahme-Website sowie der Bewerbung auf verschiedenen Kanälen, stellt IP kostenlos den Werbespot für Social Media zur Verfügung und bietet für all das ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis.