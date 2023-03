Das Umweltbundesamt hat im Auftrag der Österreichischen Post analysiert, dass die Klimaeffekte von Einkäufen im Online- sowie stationären Handel variieren. Neben einer klimafreundlichen Paketzustellung gilt vor allem der heimische Online-Handel als Wirkungshebel.

Eine von der Österreichischen Post in Auftrag gegebene Studie hat die Klimaeffekte von Einkäufen in Online- und im stationären Handel analysiert. Das Umweltbundesamt, das die Studie durchgeführt hat, kommt dabei zu folgendem Ergebnis: Klimafreundliche Paketzustellungen bieten Einsparungspotenziale von Treibhausgas-Emissionen. Und: Greifen die Besteller:innen außerdem auf heimische Online-Händler:innen zurück, entstehen weitere positive Effekte für die österreichische Wirtschaft. "Unsere Szenarien zeigen, dass es im stationären und im Online-Handel viele Möglichkeiten gibt, Treibhausgas-Emissionen einzusparen. Die Schlüsselfaktoren sind Einkaufs- und Retourenfahrten. Sie können die Klimabilanz maßgeblich beeinflussen. Im Sinne der Klimabilanz ist ein zielgerichtetes Angebot und eine optimierte Kombination von stationärem und Online-Handel sinnvoll", sagt Günther Lichtblau, Klimaexperte im Umweltbundesamt.



E-Commerce sei "eine grüne Form des Einkaufens", ist sich Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik bei der Österreichischen Post, sicher. "Die Studie des Umweltbundesamtes bestätigt, was auch andere Untersuchungen schon gezeigt haben, nämlich eine hohe Effizienz des E-Commerce. Durch die konsolidierte Paketzustellung können im Vergleich zum stationären Handel bis zu 56 Prozent der Treibhausgas-Emissionen eingespart werden. Werden Retouren optimiert und der Fuhrpark auf E-Antrieb umgestellt, so wie bei der Post, ist der Hebel noch wesentlich größer", sagt er.Die Studie unterstreicht, dass der Online-Handel dem stationären Handel in puncto Klimabilanz in den gängigsten Praxisszenarien überlegen ist. Zur Erstellung des Vergleichs der Umweltauswirkungen hat das Umweltbundesamt alle treibhausgaswirksamen Emissionen und Prozesse berücksichtigt. Vertreter:innen aus den Branchen Elektro, Bekleidung und Buch haben konkrete Erfahrungen zu der Studie beigetragen. Aus der Berechnung von insgesamt 42 Szenarien zeigt sich also:

Auch widmete das Umweltbundesamt in der aktuellen Studie einen Blick auf die ökonomischen Auswirkungen. So entstehen durch den heimischen Online-Handel eine klare Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Österreich. Fließt die gesamte E-Commerce Nachfrage in den internationalen Online-Handel, wird pro Nachfrageerhöhung um eine Million Euro lediglich ein neuer Arbeitsplatz in Österreich geschaffen. Würde die Nachfrageerhöhung jedoch vollständig an heimische Händler:innen gehen, würden in Österreich sechs neue Arbeitsplätze entstehen.