Dodo/Bookbot: Das Buch holt das Taxi

Innovativ und nachhaltig: E-Büchertaxi holt Seconhand-Bücher via Lieferdienst ab. Die Initiative wurde kürzlich von zwei tschechischen Unternehmen gestartet.

Verkehrte Welt. Eigentlich bringen Lieferdienste, so auch der Anbieter für Same-Day-Lieferungen Dodo, die Ware zum Kunden. Im Fall der tschechischen Secondhand-Buchhandlung Bookbot, die vor kurzem am österreichischen Markt startete, gestaltet sich dieser Umstand anders: Das E-Taxi holt gebrauchte Bücher kostenlos von den potenziellen Verkäufer:innen ab, die sich dadurch das Versenden und Einpacken ersparen. Vorerst gilt der Service für Wiener:innen und ist Teil des Konzepts von Bookbot in Kooperation mit Dodo.

Taxi online buchen

Das Booktaxi kann online über die Website gebucht werden und steht derzeit an drei Tagen der Woche (Montag, Mittwoch und Freitag) mit je fünf zweistündigen, frei wählbaren Zeit-Slots zur Verfügung. Da die Nachfrage stetig wächst, wird die Verfügbarkeit ausgeweitet. Wie Dominik Gazdoš, Gründer von Bookbot erklärt, steht diese Idee "im Einklang mit der Convenience, die Bookbot bereits seit seinen Anfängen bietet". Der gesamte Prozess des Buchverkaufs, von der Abholung durch das Booktaxi bis zur Verkaufsabwicklung würde mittels einer ganzheitlichen Serviceleistung mühelos gestaltet. Mit dem Einsatz von E-Autos will das Unternehmen Nachhaltigkeit und ökologisches Bewusstsein demonstrieren.