Mastercard: Wechsel in der Führungswebene

Ajay Banga, Präsident und CEO von Mastercard, wird mit kommendem Jahr Vorsitzender des Board of Directors sein und seine Funktonen an Michael Miebach abgeben.

Mit 1. Jänner 2021 geht Richard Haythornthwaite, Vorsitzender des Board of Directors von Mastercard in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird niemand geringeres als Ajay Banga, CEO und Präsident des globalen Zahlungslösungsanbieters. Dessen Funktionen übernimmt der Deutsche Michael Miebach - aktuell Chief Product Officer. Ab 1. März 2020 wird er Präsident des Unternehmens mit Anfang 2021 zusätzlich CEO. Am selben Tag wird auch Merit Janow zum Load Independent Director und leitet somit das Nominating and Corporate Governance Committee."Mastercard geht in eine nächste Wachstumsphase – gemeinsam mit Michael Miebach werden wir den nächsten Schritt setzen”, sagt Ajay Banga und erläutert weiter: „Michael Miebach hat eine beachtliche Erfolgsbilanz. Er hatte bisher wichtige Führungsfunktionen im Payment, dem Datenmanagement, bei Bankdienstleistern und im Bereich der Technologie in Europa, dem mittleren Osten, Afrika und in den USA inne. Während seiner zehn Jahre bei Mastercard hat er wesentlich zum Ausbau des Unternehmens über Unternehmenszukäufe, wie etwa Vocalink, beigetragen. Michael Miebach hat mit seiner visionären Art die Inklusion im Finanzbereich vorangetrieben. Ich freue mich, die Arbeit mit ihm in meiner neuen Rolle als Vorsitzender des Board of Directors fortzusetzen." Mastercard Michael Miebach ist ab März 2020 Präsident von Mastercard, ab 2021 wird er zusätzlich CEO. Michael Miebach kommentiert seine zukünftige Aufgabe: "Die letzten zehn Jahre habe ich den Payment-Innovationen gewidmet und ich werde die Mastercard-Strategie konsequent umsetzen. Mein Dank gilt dem Board of Directors für das in mich gesetzte Vertrauen. Gemeinsam mit Ajay Banga, unserem Führungsteam und allen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden wir an Lösungen arbeiten, um die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse des Ökosystems abzudecken. So werden wir auch die neuen Wachstumschancen für unser Unternehmen nutzen."