Fritz Müller gibt 70 Prozent seines stark im Lebensmittelbereich positionierten Transportunternehmens an einen internationalen Investor ab.

"Cube Infrastructure Fund III" heißt der neue Mehrheitseigentümer der Transportunternehmensgruppe Müller, die vor allem in den Bereichen Lebensmittel-, Pharma- und Hochsicherheits-Logistik tätig ist. Der in Luxemburg beheimatete Management- und Investment-Fonds sicherte sich 70 Prozent der im Jahr 1959 gegründeten und zuletzt stark gewachsenen Firma. Der bisherige Alleineigentümer Fritz Müller hält weiterhin 30 Prozent der Anteile. Er bleibt auch CEO des Transportunternehmens, Karin Müller bekleidet weiterhin die Funktion des CFO.



Aktuell beschäftigt Müller Transporte rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, verfügt über eine moderne Lkw-Flotte (Euro 6) mit rund 375 Fahrzeugen und erwirtschaftete im per Juni 2022 abgeschlossenen Finanzjahr einen Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro. Im Jahr 2014 übernahm man das steirische Transportunternehmen Fedl, 2019 den Salzburger Logistiker Ebner. Zudem konnte man im Vorjahr den Ausbau der Firmenzentrale (neues Kühllager mit 4.800 m, 2.800 mneue Büroflächen et cetera) in Wiener Neudorf (NÖ) abschließen. Mit dem neuen Partner an Board soll der Expansionskurs weitergehen. "Unser Ziel ist es, die Müller-Gruppe in den kommenden Jahren von einem führenden Unternehmen in Zentraleuropa in Richtung versorgungsrelevanter, gesamteuropäischer Logistik-Anbieter auszubauen", so Fritz Müller.