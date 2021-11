Vom neuen Kühllager bis zum Mitarbeiterhotel erstrecken sich die Erweiterungsarbeiten von Müller Transporte am Standort Wiener Neudorf (NÖ).

Die Transportunternehmer Fritz und Karin Müller sprechen anlässlich des nun erfolgten Projektabschlusses "vom größten Meilenstein in ihrem bisherigen beruflichen Lebenswerk". Investierte man doch zehn Millionen Euro in den Ausbau und die Neugestaltung der Zentrale in Wiener Neudorf im Süden von Wien. Im Zuge dessen wurde ein Kühllager mit 4.800 Quadratmetern errichtet. Dieses ist nun dreimal so groß wie das bisher genutzte am Standort Biedermannsdorf (NÖ).