Seit Juni 2021 bietet die Nagel-Group auf ihrer Website eine digitale Stückgutlösung, bei der Lebensmittellieferungen zu tagesaktuellen Tarifen gebucht werden können.

Unter nagel-group.com gibt es jetzt einen Online-Tarifrechner für temperaturgeführte Lebensmitteltransporte. Aktuell wird dieses Service für Belade- und Entladeorte sowohl in Deutschland als auch in Österreich angeboten. Dabei können Preise entweder für Packstücke (Euro-Palette, Einweg-Palette etc.) oder für Lademeter abgefragt werden und die angebotenen Leistungen auch gleich online gebucht werden."Der heutige Kunde erwartet, dass er Informationen eigenständig in Echtzeit abrufen kann. Unsere neue Onlinelösung ermöglicht hier einen kontinuierlichen Datenfluss, mit dem wir insbesondere Neukunden einen entscheidenden Mehrwert bieten können", erklärt Marcel Vogler, Executive Director Transport der Nagel-Group. Die technische Umsetzung des Online-Tarifrechners stammt übrigens von der Pamyra GmbH. Das Start-Up aus Leipzig ist spezialisiert auf IT-Lösungen für die Logistikbranche.