Nagel-Group

Ende 2022 hat der Lebensmittel-Logistiker Nagel-Group am deutschen Standort in Bochum den ersten vollelektrischen Lkw mit Kühlung in Betrieb genommen.

"Der erste E-Lkw der Firmengeschichte ist ein Meilenstein für unser Fuhrparkmanagement." Mit diesen Worten kommentierte Carsten Taucke, CEO der Nagel-Group, die Inbetriebnahme des 18-Tonners von Hersteller Scania. Eingesetzt wird der vollelektrische Lkw mit Kühlung nun am Standort Bochum zur Belieferung von Supermärkten und Hotels, wobei die Reichweite rund 140 Kilometer beträgt. Geladen wird der E-Lkw mit Solarstrom, da es am Standort der Nagel-Group in Bochum eine Photovoltaikanlage gibt.