V.l.n.r.: Marco Mahn (Niederlassungsleiter am Standort Reichenbach bei der Nagel-Group), Jens Kleiner (Executive Director Operations bei der Nagel-Group), Asmus Wolff (Geschäftsführer Supply Chain bei Ritter Sport) und Benjamin Flaig (Energiemanager bei Ritter Sport)

Seit Anfang Februar verkehren in Baden-Württemberg zwischen Rohstofflager und Produktion von Ritter Sport bzw. dem Logistikzentrum der Nagel-Group zwei Volvo E-Lkw.

Zwischen dem Rohstoff- und Verpackungsmateriallager von Ritter Sport in Reichenbach, der Produktion in Waldenbuch und dem Logistikzentrum in Reichenbach - alle im deutschen Bundesland Baden-Württemberg gelegen - wickelt die Nagel-Group jährlich über 5.000 Transportfahrten ab. Diese Strecke beläuft sich auf rund 45 Kilometer.





Seit Anfang Februar 2023 kommen hier nun zwei Volvo FH Electric zum Einsatz. Die beiden elektrischen Sattelzugmaschinen verfügen über eine Leistung von je 490 KW/666 PS und laut Hersteller über eine Reichweite von 300 Kilometern bei 44 Tonnen Gesamtzuggewicht. "Wir sind sehr gespannt, wie sich die Fahrzeuge im Alltag bewähren. Wie hoch wird die Reichweite im Einsatz wirklich sein? Wie beeinflussen Außentemperatur oder Fahrweise die Laufleistung et cetera. Diese Technologie steht erst am Anfang und wir leisten hier Pionierarbeit mit dem Einsatz von E-Lkw im Regelbetrieb", erklärt Jens Kleiner, Executive Director Operations bei der Nagel-Group.

