Schachinger

Nestlé Österreich übersiedelt mit Juni 2022 nach Hörsching bei Linz in ein neues Zentrallager von Schachinger Logistik, das zu 100 Prozent energieautark sein soll.

Ausschlaggebend für die Zusammenarbeit mit dem nachhaltigen Branchenlogistiker Schachinger Logistik sei der ganzheitlich-nachhaltige Ansatz gewesen, der sowohl die ökonomischen, ökologischen als auch soziale Aspekte vereint. "Es ist Teil unseres Nestlé Klima-Fahrplans, unsere operativen Arbeitsschritte neu zu denken. Dies umfasst auch die Wahl unserer Partner", sagt Petra Dörr, Head of Operations bei Nestlé Österreich. "Schachinger verfügt über eines der umweltfreundlichsten Lagersysteme Europas, das durch Wärmepumpe und Photovoltaik zu 100 Prozent energieautark ist. Wir bleiben damit in der Region und profitieren darüber hinaus von einem in der Lebensmittelbranche erfahrenen Partner."