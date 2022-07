niceshops

Die internationale Expresszustellung im Fokus: Nicole Stenekes, Leiterin des E-Commerce-Service von niceshops und Valentin Berger, Online Marketing Manager bei Almdudler.

Der Onlinehändler niceshops kooperiert nun mit der Getränkemarke Almdudler. Fokus liegt auf einem umfangreichen Logistiksupport mit internationaler Expresszustellung.

Die österreichische Kräuterlimonade Almdudler kooperiert für sein Online-Geschäft mit dem Onlinehandelsunternehmen niceshops. Durch die Zusammenarbeit soll Almdudler jetzt neue Märkte, vor allem in Europa erschließen und könne, so die Aussendung, auch Endkonsumentinnen und Endkonsumenten im In- und Ausland mit seinem kompletten Produktsortiment innerhalb kürzester Zeit beliefern. Konkret übernimmt niceshops für das kleinteilige Privatkundengeschäft die Lagerlogistik, den internationalen Versand inklusive Zoll und auch die Zahlungsabwicklung. Allein in Europa arbeitet niceshops mit 16 Paketdienstleistern zusammen, so können Almdudler-Produkte und Accessories künftig auch Express zugestellt werden.