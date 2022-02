Niceshops : Paketzustellung per Fahrrad

Julian Wallner/Veloblitz

Mit der Mehrheitsübernahme von Logistikdienstleister AustroConnect setzt das Onlinehandelsunternehmen niceshops seine Wachstumsoffensive fort. Mit der Fusion wird die Zustellung per Fahrradboten auf weitere europäische Städte ausgedehnt und dadurch neue Geschäftsfelder erschlossen.

Co2-neutrales Zustellen von Paketen per Fahrrad - kein neues Konzept, allerdings für niceshops, dank der Fusion mit dem Logistikdienstleister AustroConnect nun auch in weiteren großen europäischen Ballungszentren Realität. Aktuell ist die Zustellung von niceshops-Paketen über Fahrradbotendienste in Graz, Wien, Linz und Salzburg möglich. Mit der aktuellen Fusion und der damit einhergehenden Erweiterung des Zustellradius' sieht niceshops-Geschäftsführer Christoph Schreiner "als weiteren konsequenten Schritt, den wir machen, um den Onlinehandel noch ökologischer zu gestalten.“





Das gemeinsame Ziel haben die beiden Unternehmen auch schon vor Augen: So sollen die bereits etablierten und gut funktionierenden lokalen, CO2-neutralen Fahrradbotendienste europäischer Städte in die Same-day-, Next-day- beziehungsweise Fixed-day-Lieferketten von niceshops eingebunden werden. Mit diesem Schritt soll ein weiteres Geschäftsfeld erschlossen werden, nämlich das Logistiknetzwerk auch Kunden außerhalb der niceshops-Gruppe anzubieten.

Damit entsteht für die mehr als 45 Shop-Brands von niceshops sowie für externe Dienstleistungsnehmer ein zentraler Ansprechpartner für die gesamte nachhaltige Feindistribution in europäischen Ballungszentren, so die Aussendung des Unternehmens. Jürgen Kurzmann und Michael Damisch, die beiden Gründer von AustroConnect, zur Fusion: " Wir richten den Fokus ganz klar auf ökologische und soziale Standards. Das ist unserer Meinung nach ein Gebot der Stunde und hebt uns von so manchen Mitbewerber, die in dieser Hinsicht ein blindes Auge haben, ab."



