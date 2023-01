ÖBB/T. Flatscher

Das neue Abfallwirtschaftsgesetz verlagert mehr Abfalltransporte auf die Schiene.

Bereits bisher transportierte die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) jährlich rund acht Millionen Tonnen Abfall und Sekundärstoffe (z.B. Schrott, Abfälle aus dem Bauwesen et cetera) in ganz Österreich. Dieser Wert könnte sich in den nächsten Jahren auf rund 15 Millionen Tonnen in etwa verdoppeln. Grund dafür ist unter anderem das neue Abfallwirtschaftsgesetz, das am 1. Jänner 2023 in Kraft getreten ist. Demnach müssen seit heuer Abfälle mit einem Gesamtgewicht von mehr als zehn Tonnen ab 300 Kilometern mit der Bahn transportiert werden. Ab 1. Jänner 2024 sollen die entsprechenden Transporte ab 200 Kilometern und ab 1. Jänner 2026 ab 100 Kilometern auf der Schiene durchgeführt werden.