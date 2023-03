"Zufriedenstellend" sei das vergangene Jahr für die Österreichische Post verlaufen, betont Generaldirektor Georg Pölzl in der heutigen Pressekonferenz. Trotz herausforderndem Jahr verzeichnet die Post einen stabilen Jahresumsatz in der Höhe von 2,5 Milliarden Euro.

Eines der herausforderndsten Jahre, betont Generaldirektor Georg Pölzl, liege hinter der Österreichischen Post. Ukraine-Krieg, Preissteigerungen, verändertes Konsumentenverhalten und Energieengpässe hätten zahlreiche Challenges für das Unternehmen bedeutet. Jedoch konnte man erfolgreich an der Stabilität des Geschäftes arbeiten und generierte so einen Jahresumsatz 2022 von 2,5 Milliarden Euro. Generaldirektor Pölzl spezifiziert: "Während das erste Halbjahr noch mit Umsatzrückgängen von 4,0 Prozent im Vergleich zu den sehr guten Halbjahreszahlen des Vorjahres zu kämpfen hatte, konnten die Umsatzerlöse im zweiten Halbjahr um 4,2 Prozent gesteigert werden."



Auffallend dabei: In der Division Paket und Logistik entwickelten sich die Umsatzerlöse im abgelaufenen Geschäftsjahr rückläufig, von 1.245,7 auf 1.214,6 Millionen Euro (–2,5 %). Die Umsatzerlöse in der Division Brief & Werbepost fielen von 1.224,2 auf 1.218,0 Millionen Euro (–0,5 %) und die Division Filiale & Bank könnte einen Umsatzerlös von 74,7 Millionen Euro auf 122,5 Millionen Euro (+64,0 %) steigern. Der Umsatz 2022 in der Division Brief & Werbepost war negativ beeinflusst durch den strukturellen Rückgang des adressierten Brief- und Werbepostvolumens durch die elektronische Substitution. Positiv wirkten Sondereffekte bei klassischen Briefen ebenso wie Anpassungen in der Preisstruktur im gesamten Produktportfolio. Die Division Paket & Logistik zeigte im Geschäftsjahr 2022 reduzierte Umsatzerlöse insbesondere im Paketgeschäft der Türkei, aber auch Rückgänge bei pandemiebedingten Sonderlogistikleistungen.