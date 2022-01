Die Österreichische Post hat im Jahr 2021 landesweit 184 Mio. Pakete transportiert. Um das Wachstum zu stemmen, sollen 1.500 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgenommen werden.

Im abgelaufenen Jahr 2021 hat die Österreichische Post 184 Mio. Pakete transportiert. Gegenüber 2020 war dies ein Zuwachs von 11 Prozent, schreibt das Unternehmen in einer Aussendung. 2019, also noch vor der Corona-Pandemie lag das Paketvolumen noch bei 127 Millionen Paketen – seither stieg das Aufkommen somit um 45 Prozent.



Ausbau der Infrastruktur

Für das kommende Jahr rechnet der Logistikkonzern mit weiterem Wachstum – allerdings in einem geringeren Ausmaß. "Eine abnehmende Konsumlust sowie Lieferkettenprobleme tragen nun dazu bei, dass die Wachstumskurve allmählich auf ein organisches Niveau zurückgeht", heißt es vom weitaus größten heimischen Paketzusteller.Um das höhere Volumen zu stemmen, wurde auch im Vorjahr die Infrastruktur ausgebaut. Die Post nahm 2021 mehrere Erweiterungen von Logistikzentren in Betrieb. 25 Postbasen, von denen aus die Zustellung erfolgt, wurden eröffnet oder erweitert und sind speziell auf die steigenden Paketmengen ausgerichtet. Im neuen Jahr werden die Investitionen weiter vorangetrieben. Unter anderem soll im Frühjahr der Spatenstich für die Erweiterung des Paket-Logistikzentrums in Wien-Inzersdorf erfolgen, die Erweiterungen der Logistikzentren in Allhaming sowie die dritte Ausbaustufe im Logistikzentrum in Kalsdorf nehmen bereits ihren Betrieb auf.