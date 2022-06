Österreichische Post/Christian Husar

Walter Oblin, Generaldirektor-Stellvertreter und Vorstand für Brief & Finanzen der Österreichischen Post und George Wallner, Geschäftsfeldleiter Post Business Solutions in der Österreichischen Post

Die Österreichische Post bündelt ihre Aktivitäten zum Outsourcing von Geschäftsprozessen unter der neuen Marke Post Business Solutions und verspricht sich schnelles Wachstum.

Aus Vier wird Eins: Die Österreichischen Post AG bündelt ihre vier Tochterunternehmen Scanpoint, EMD, D2D und sendhybrid in der Post Business Solutions GmbH. Unter dieser gemeinsamen neuen Marke werden ab sofort sämtliche Lösungen im Bereich Dokumenten- und Informationsmanagement vereint. "Zusammen bringen wir mehr zusammen", lautet der griffige Slogan zur Neuaufstellung des schnell wachsenden Geschäftsbereichs, der im Vorjahr für einen Umsatz von 45 Mio. Euro stand. Für heuer erwartet Geschäftsführer George Wallner bereits Erlöse in Höhe von 48 Mio. Euro. "Wir sind gerade in einigen großen Ausschreibungen drin", verrät er im Pressegespräch.





Die bisherige, historisch gewachsene Struktur sei vor allem für Kunden unübersichtlich gewesen. Darüber hinaus habe man sich damit teilweise innerhalb des Konzerns selbst Konkurrenz gemacht, erklärt Wallner. Durch die Bündelung der Kräfte erwarte man sich einen starken Schub.





Die Post Business Solutions sieht sich als erfahrene und zuverlässige Partnerin von Unternehmen bei der Optimierung, Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen im Dokumenten- und Informationsmanagement – von der Abholung und Zustellung von Postsendungen über die Digitalisierung von Dokumenten und das Dokumentenmanagement bis hin zur Optimierung der Kundenkommunikation. Rund 30 unterschiedliche Services umfasse das gesamte Portfolio, aus den Top 500 Unternehmen zähle jedes zweite zum Kundenkreis. 1,6 Mio. Seiten würden jeden Tag bearbeitet, vor allem in den Bereichen Verwaltung, Banken, Versicherungen, Telekommunikation und Industrie, erläutert Wallner. "Wir drucken jeden fünften in Österreich aufgegebenen Brief und versenden auch 4,2 Mio. Briefe elektronisch – ein Bereich, der weiter wachsen wird."

Österreichische Post Ressourcen effizient einsetzen Künftig können Kunden alle Produkte und Services aus einer Hand beziehen, "es gibt einen Projektleiter, eine Kundenhotline, ein Servicecenter". Personalabbau geht mit der Maßnahme keiner einher, im Gegenteil erwartet Wallner für die kommenden Jahre eine Aufstockung der Zahl der Mitarbeiter von derzeit 520 auf bis zu 600. Sehr wohl eingespart wurde aber ganz oben: Statt bisher sieben gibt es künftig drei Geschäftsführer, statt drei Produktionsleitern nur noch einen, ebenso nur einen Technologieleiter. "Dafür haben wir so viele Produktmanager wie noch nie", so Wallner.

