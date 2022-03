Österreichische Post AG

(v.l.n.r.): Walter Oblin, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Brief & Finanzen, Österreichische Post AG, Gerald Bischof, Bezirksvorsteher des 23. Wiener Gemeindebezirks, Georg Pölzl, Generaldirektor, Österreichische Post AG, Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und die Wiener Stadtwerke, Peter Umundum, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG

Beim heutigen Spatenstich für das neue Paket-Logistikzentrum der Österreichischen Post in Wien Inzersdorf war CASH vor Ort und durfte sogar einen Blick in die bestehende Paket-Logistikzentrale werfen. Mit dem dritten Quartal 2023 soll das neue Logistikzentrum auf 23.000 Quadratmetern bis zu 25.500 Pakete pro Stunde sortieren können.

Mehr als doppelt so viele Pakete wie bisher, also über 25.000, sollen mit kommendem Jahr am neuen Paket-Logistikstandort in Wien Inzersdorf abgefertigt werden. Und: "Falls später notwendig,