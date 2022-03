Österreichische Post/Screenshot

Mit dem Geschäftsjahr 2021 zeigt sich Post-Vorstand Georg Pölzl zufrieden. 2022 wird weiter sowohl in Wachstum investiert als auch in die Dekarbonisierung der Logistik.

Die heutige Pressekonferenz der Österreichischen Post zeigt: Das Geschäftsjahr 2021 brachte Umsatzsteigerungen. Insgesamt verbuchte das Unternehmen ein Plus von 14,9 Prozent, damit einen Umsatz von 2.519,6 Millionen Euro. Das Paketgeschäft (+36,4 %) übersteigt das Briefgeschäft (+0,1 %) weiterhin.

Zwar war der Start ins neue Jahr 2022 "etwas schwierig", wie Generaldirektor Georg Pölzl in der heutigen Pressekonferenz der Österreichischen Post zugibt, allerdings sei man mit dem Geschäftsjahr 2021 sehr zufrieden. So konnte das Unternehmen ein Plus von 14,9 Prozent beim Umsatz auf 2.519,6 Millionen Euro verzeichnen, wobei 5,7 Prozent davon auf organisches Wachstum und ein weiterer Teil auf die Vollkonsolidierung der türkischen Tochtergesellschaft Aras Kargo zurückzuführen ist. Die Ergebnissituation im Detail: Das EBITDA erhöhte sich auf 370,4 Millionen Euro (+22,3 %) und das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 27,5 Prozent auf 204,7 Millionen Euro.





Der Paketumsatz erhöhte sich 2021 um 36,4 Prozent auf 1.245,7 Millionen Euro insgesamt, das organische Wachstum betrug dabei 14,2 Prozent. Maßgeblich dazu beigetragen hat sowohl die türkische Tochtergesellschaft Aras Kargo als auch ein starkes Geschäft in Österreich sowie in Südost- und Osteuropa. Das Brief- und Werbepostgeschäft verbuchte zwar lediglich 0,1 Prozent Plus, konnte so aber den Umsatz in der erwähnten Division auf 1.224,2 Millionen Euro steigern. Die dritte für die Österreichische Post relevante Division Filiale und Bank verzeichnete ein Umsatzplus von 10,8 Prozent - also 74,7 Millionen Euro. Insgesamt habe sich allerdings das Umfeld im nationalen und internationalen Brief- und Paketgeschäft nach einem pandemiebedingt schwierigen Jahr 2020 verbessert.

Dank der Entwicklungen im Geschäftsjahr 2021 habe sich auch die Umsatzverteilung in den Divisions gewandelt: Mit 49 Prozent hat die Division Paket & Logistik mittlerweile den größten Anteil am Konzernumsatz der Österreichischen Post, gefolgt von Brief & Werbepost mit 48,1 Prozent und Filiale & Bank mit 2,9 Prozent.



