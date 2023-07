Österreichische Post: Zukauf in Aserbaidschan

Über das türkische Tochterunternehmen Aras Kargo hat die Österreichische Post 75 Prozent an der Logistikfirma Star Express aus Aserbaidschan übernommen.

" Die Übernahme in Aserbaidschan öffnet ein Tor zu neuen geografischen Märkten in Zentralasien und dem Nahen Osten. Wir begleiten damit große türkische Versandkund:innen aus der Modebranche nach Aserbaidschan und unterstützen sie dabei, das Potenzial des grenzüberschreitenden E-Commerce voll auszuschöpfen", erklärt Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik bei der Österreichischen Post, die Beweggründe für den Einstieg beim Logistikunternehmen Star Express aus Aserbaidschan. Das Leistungsspektrum von Star Express umfasst Cross-Border-Transporte, E-Commerce-Lösungen, Fulfillment-Services sowie Kurier- und Zolldienste. D er Fokus liegt dabei auf Importsendungen nach Aserbaidschan aus stark wachsenden E-Commerce-Ländern wie der Türkei, China oder den USA. Unter der Marke Starex betreibt Star Express in Aserbaidschan über 250 Standorte, an denen Pakete abgeholt oder retourniert werden können.





Konkret hat sich Aras Kargo, die türkische Paketdienstleisterin im Mehrheitseigentum der Österreichischen Post, mit 75 Prozent an Star Express beteiligt. Die restlichen 25 Prozent des Unternehmens verbleiben bei Sabir Niftaliyev, der gemeinsam mit anderen Geschäftspartnern den Logistiker im Jahr 2018 gegründet hat. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.