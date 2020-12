Die Österreichische Post befördert aktuell über eine Million Pakete. Der Appell an die Bevölkerung: Online-Bestellungen möglichst frühzeitig tätigen und längere Lieferzeiten einplanen.

Die Österreichische Post hat dieser Tage alle Hände voll zu tun. Aktuell werden über 800.000 Pakete pro Tag befördert, in den vergangenen drei Tagen sogar jeweils über eine Million. Zum Vergleich: 2019 lag der Spitzenwert am 11. Dezember bei 765.000 verteilten Paketen."Durch Covid-19, dem damit einhergehenden Lockdown und dem ohnehin stetig wachsenden E-Commerce erleben wir einen Mengenzuwachs bei Paketen von knapp 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wir haben uns das Jahr über gut auf die Hochsaison vorbereitet, die Vorweihnachtszeit im Corona-Jahr übertrifft selbst unsere höchsten Erwartungen. Wir möchten deshalb an die Menschen appellieren, ihre Bestellungen frühzeitig zu tätigen und einzuplanen, da die Lieferung aktuell etwas länger dauern kann", betont Post-Generaldirektor Georg Pölzl angesichts der neuen Rekordwerte. "Vor dem Hintergrund der enormen Paketmengen werden Pakete in der Vorweihnachtszeit auch am Wochenende sortiert und zugestellt", so Pölzl weiter.Da bis zum 24. Dezember weitere Rekordmengen erwartet werden, hat die Post Personal aufgestockt und mehr Fahrzeuge in Betrieb genommen. So sind nun bis zu 1.300 zusätzliche Arbeitskräfte und entsprechend dafür notwendige weitere Fahrzeuge, wie LKW, Container und Zustellfahrzeuge, im Einsatz. Dennoch kann es zu Verzögerungen in der Auslieferung kommen. Die Post appelliert deshalb an die Käufer, Weihnachtsgeschenke möglichst früh zu bestellen und einen Zeitpuffer beim Versand einzuplanen. Außerdem sollten die Empfänger ihre Pakete möglichst rasch aus Filialen und Abholstationen abholen, damit diese Kapazitäten nicht überlastet werden.