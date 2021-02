Österreichische Post und OMV haben eine Absichtserklärung unterschrieben, damit in Österreich bis 2030 insgesamt 2.000 mit grünem Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen-LKW von verschiedenen Anwendern eingesetzt werden können.

"Mit den rund 2.100 E-Fahrzeugen, die wir bereits heute im täglichen Einsatz haben, sind wir Vorreiter in der grünen Logistik von morgen", erklärt Peter Umundum, Vorstand für Paket & Logistik der Österreichischen Post. Nun setzt man gemeinsam mit der OMV einen weiteren Schritt in Sachen alternative Antriebssysteme, indem man grünen Wasserstoff für den Schwerlastverkehr forcieren will. "Wasserstoff ist eine zentrale Technologie zur CO 2 -Reduktion und zur Erreichung der Klimaziele – in der Industrie ebenso wie in der Mobilität. Ein hohes Potenzial sehen wir insbesondere im Güter- und öffentlichen Verkehr, da dort Elektrifizierung oft schwierig oder sogar unmöglich ist. Mit der erst kürzlich getroffenen Investitionsentscheidung in eine 10 MW-Elektrolyseanlage am Standort Schwechat, haben wir den Grundstein für die Wasserstoffmobilität gelegt", sagt Thomas Gangl, OMV Chief Downstream Operations Officer.

Konkret planen OMV und Österreichische Post den Einsatz von grünem Wasserstoff im Schwerlastverkehr spätestens ab dem Jahr 2023. Die Kooperation steht auch anderen interessierten Unternehmen offen. Damit wollen OMV und Post den Grundstein legen, dass in Österreich bis zum Jahr 2030 insgesamt 2.000 mit grünem Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen-LKW von verschiedenen Anwendern eingesetzt werden können.



Österreichische Post/Gregor Nesvadba

Thomas Gangl (l.), OMV Chief Downstream Operations Officer und Peter Umundum, Post-Vorstand für Paket & Logistik bei der Unterzeichnung der Absichtserklärung