Verlangsamte Entscheidungsprozesse sorgen für ein eingeschränktes Angebot an mietbaren Flächen.

Der Wiener Logistikmarkt musste im ersten Halbjahr 2021 einen überraschend deutlichen Umsatzrückgang verzeichnen. Obwohl der Logistik-Sektor bisher vielfach als "Krisengewinner" angesehen wurde, fiel die Vermietungsleistung mit 49.240 m² rund 50 Prozent geringer aus, als im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 (98.900 m².) Als Hauptgrund sieht Tina Steindl, Teamleiterin Industrie/Gewerbe/Logistik bei Otto Immobilien einen Mangel an modernen bzw. generell verfügbaren Logistikflächen im Raum Wien. "Aktuell wird versucht, das Jahr 2021 mit bestehenden Flächen zu überbrücken oder sich durch Vorvermietungen die nächsten verfügbaren Flächen zu sichern", so Steindl im aktuellen Industrie- und Logistik-Update von Otto Immobilien. Der kurz- bis mittelfristige Flächenbedarf ist vor allem dem anhaltenden E-Commerce-Boom sowie dem Lebensmittelhandel geschuldet. Mit einer sichtbaren Dynamik sei erst wieder im dritten Quartal 2021 zu rechnen, zumal der Logistiksektor nach wie vor von der Pandemie profitiere, so Steindl.

Noch verhaltener ist die Nachfragesituation am Industriesektor, so das Update der Experten. Entscheidungsprozesse wurden seit Corona verlangsamt oder teilweise aus strategischen Gründen auf Ende 2021/Anfang 2022 verlegt. "Neue Projekte für das Segment City-Logistik und Industrial Light werden erst ab 2022/23 verfügbar sein. Bis dahin sollte auch in diesem Segment wieder ein Aufwind spürbar sein", betont Steindl. Keine Entspannung erwartet man für die heurige Neubauleistung, denn 2021 werden mit rund 116.000 m² deutlich weniger Flächen auf den Markt kommen, als in den Vorjahren.