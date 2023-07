Die Pacovis setzt seit über 20 Jahren auf schnell nachwachsende Rohstoffe und alternative Ressourcen für Lebensmittelverpackungen. Eines bleibt dabei immer im Fokus: Die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden.

Pacovis ist am Zahn der Zeit und entwickelt nun seit 20 Jahren mit der Marke naturesse klimaneutrales Geschirr wie Teller, Bowlen, Schalen, Bestecke und Co. Dabei werden Reste aus der Agrarwirtschaft verwendet, die sonst ungenutzt blieben. Das Sortiment umfasst über 700 Artikel, welche alle ausschließlich aus schnell nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden. Diese Rohstoffe, insgesamt 7 an der Zahl, stellen wir Ihnen folgend vor.