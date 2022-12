10.000 Lagerplätze, 17 motivierte Köpfe und die Garantie auf Warenverfügbarkeit



Ohne Ware, kein Geschäft! In den letzten zwei Jahren hat die Warenverfügbarkeit an grosser Bedeutung gewonnen. Wer früh genug vorausplant und die aktuelle Situation richtig einschätzt, kann die Warenverfügbarkeit garantieren. Doch Warenverfügbarkeit zu gewährleisten, ist nicht einfach und wird auch in den kommenden Monaten und Jahren keine leichte Aufgabe sein. Katrin Panzer und Slavko Djordjevic, zuständig für die Logistik, wissen, wie die Pacovis Österreich diese Herausforderung meistert.