Neuer Rekord bei der PSA: Vergangenes Jahr wurden erstmals 2 Milliarden Transaktionen abgehandelt.

Erstmals in der Unternehmensgeschichte von PSA wurden so viele Zahlungsvorgänge abgewickelt. "Damit sind wir zum Smart-Transaktion-Provider für die österreichischen Banken geworden", erläutert David Ostah, Geschäftsführer der PSA. "Dass wir seit Beginn 2021 für die Banken auch die Konto-zu-Konto-Überweisungen abwickeln dürfen und so zum Clearinghouse geworden sind, freut uns besonders", ergänzt Harald Flatscher, Geschäftsführer der PSA.