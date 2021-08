PET to PET Recycling Österreich zieht für 2021 eine positive Zwischenbilanz: Über 14.000 Tonnen PET-Getränkeflaschen konnten im Ressourcenkreislauf gehalten werden, für das zweite Halbjahr rechnet man mit einer Produktionszunahme.

Das burgenländische Recyclingunternehmen zeigt sich mit dem ersten Halbjahr zufrieden. Das sei nicht selbstverständlich, schreibt PET to PET in einer Aussendung, denn auch die Recycling-Industrie war von den wirtschaftlichen Herausforderungen der Pandemie betroffen, Getränkekonsum, Arbeitsbedingungen und der Markt der Sekundärrohstoffe haben sich verändert. Christian Strasser, Geschäftsführer der PET to PET Recycling Österreich GmbH, stolz auf die erste Zwischenbilanz: "Die hohe Durchsatzleistung in diesem Halbjahr war nur durch koordinierte Zusammenarbeit und strikte Einhaltung des Pandemieplans möglich. Dazu haben wir eine firmeninterne Teststation aufgebaut, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein sicheres Arbeiten zu ermöglichen." PET to PET "Gerade bei der Sammlung ist jedoch noch deutlich Luft nach oben", so Christian Strasser, PET to PET. 14.048 Tonnen hochwertige PET-Flaschen konnten im ersten Halbjahr im Kreislauf gehalten werden. Für die zweite Jahreshälfte rechnet man mit noch mehr. Das veranlasst PET to PET zu einer Erweiterung: Eine zusätzliche Etikettenentfernung vor der Nasswäsche soll der Verbesserung der Waschanlage dienen; darüber hinaus wurde die Siloanlage für gewaschene Flakes als Speicher vor der lebensmitteltauglichen Aufbereitung ausgebaut. Und eine neue Verladestation für Silo-LKWs wird im August 2021 in Betrieb genommen. Die Bitte an die Bevölkerung weiter an die richtige Entsorgung der Getränkeflaschen zu denken, bleibt bestehen, denn "gerade bei der Sammlung ist noch deutlich Luft nach oben", sagt Strasser. "Nur gemeinsam können wir durch Recycling unsere Ressourcen schonen und zum wichtigsten Anliegen aktiv beitragen: dem Klima- und Umweltschutz."