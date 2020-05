Bei steigenden Umsätzen wurde ein niedrigeres Ergebnis erzielt."

Neu in den Kennzahlen der Post ist die mit April gestartete Division "Filiale und Bank", womit die Filialen ausgegliedert wurden. Durch den Lockdown und die Startkosten der bank99 gab es im ersten Quartal dieser Division ein Minus von 39,4 Prozent, insgesamt wurden 13,2 Millionen Euro erwirtschaftet. Während Brief & Logistik 317,5 Millionen Euro in diesem Quartal eingenommen haben, waren es bei Paket & Logistik 174,5 Millionen Euro.

Ziel der Post für dieses Jahr ist es, die Umsätze trotz Covid-19 so stabil wie möglich zu halten. Das EBIT wird, so die Prognose, im laufenden Geschäftsjahr zurückgehen. Das Jahresergebnis ist somit von der Konjunkturentwicklung abhängig, großer Hoffnungsträger für die Post ist das boomende Paketgeschäft, auch von der bank99 wird viel erwartet.