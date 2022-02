Die von Pro Management Quadrat in Kooperation mit dem Handelsmagazin CASH abgehaltene Seminarreihe "Wie tickt der Einkauf" bietet in ihrem 16. Bestandsjahr ein äußerst abwechslungsreiches Programm.

Eines der Erfolgsrezepte von "Wie tickt der Einkauf" ist, dass die Seminarreihe, die mittlerweile sowohl als Webinar aus dem Live-Studio als auch als Präsenzveranstaltung stattfindet, ständig den aktuellen Herausforderungen angepasst wird. So gibt es neu Coaching-Pakete für die flexible Unterstützung mit Know-how. Für das Nachschärfen von Verhandlungs-Skills eignet sich wiederum Teil 3 von "Wie tickt der Einkauf" ideal. Hier ein Überblick sämtlicher von Pro Management Quadrat im Jahr 2022 angebotener Veranstaltungen:



Verkaufen Sie noch oder verhandeln Sie schon?Dieses speziell auf die Markenartikelindustrie zugeschnittene, interaktive Seminar vermittelt Insiderwissen über Motive, Mechanismen und Systeme in den Einkaufsetagen des Handels, und schafft damit handfeste Vorteile in der Praxis. Gute Verkäufer haben das Gesamtbild vor Augen und steigern dadurch die Effektivität des Unternehmens.

Sie bekommen nicht das, was Sie verdienen, sondern, das was Sie verhandeln! Anders als beim Verkaufen sind bei Verhandlungen schon Positionen bezogen, die es gilt konstruktiv aufzulösen. Preiserhöhungen, Jahresgespräche und Umsatzzielerreichung sind klassische Verhandlungsthemen. Diese sind immer wiederkehrende Themen, aber eben konfliktär. Wie kann man trotz starker Widerstände seine Ziele dennoch erreichen?

In diesem 1-tägigen Intensivseminar, streng limitiert auf 4 TeilnehmerInnen, konzentrieren wir uns ausschließlich auf die Verhandlungsvorbereitung und das Verhandlungstraining.Es bedarf der speziellen Insides wie die LEH-Einkäufer so ticken und was ihnen unternehmensintern alles abverlangt wird. Vor allem ist es entscheidend, ein möglichst praxisnahes Anwendungstraining zu absolvieren. Also gleich am besten mit einem richtigen Einkäufer als "Sparring-Partner".Die Markenartikelindustrie ist durch die starke Handelskonzentration speziell gefordert. Wachstums- und Ertragsdruck, hohe Forderungen, ungestillter Innovationshunger des Handels und ständige Veränderungen stellen Führungskräfte vor große Herausforderungen. Für diese speziellen Challenges bedarf es Insides über die Branche, verknüpft mit aktuellem Wissen zum Thema Leadership. Ein kompaktes Seminar für Routiniers, die sich up-daten wollen, aber auch für Young Potentials, die noch nicht lange Führungsverantwortung tragen.

NEU: Coaching-Paket mit 10 Stunden für 3.290,- Euro (exklusive Ust.)

"It's lonely at the top". Impulse und andere Sichtwiesen bekommen? Die geplante Vorgangsweise "abklopfen" lassen. Je nach Themenstellung stehen Udo Kaubek, Christian Reitterer, oder beide zur Verfügung. Die flexibelste Art der Problemlösung.



"Wie tickt der Einkauf®" exklusiv für Ihr Unternehmen?

Pro Management Quadrat optimiert die Inhalte von "Wie tickt der Einkauf 1 & 2 & 3 oder Leadership" speziell auf die Herausforderungen Ihres Unternehmens.



