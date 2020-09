Die Propak Industrie erwirtschaftet drei von vier Euro im Ausland. Dafür sind offene Grenzen notwendig, um sowohl die Verarbeiter mit den erforderlichen Rohstoffen als auch die komplette Supply Chain bis zum Endverbraucher mit den benötigten Produkten versorgen zu können." Dieses Statement unterstreicht er mit dem Plus von 2,1 Prozent beim Wertanteil innerhalb der ersten fünf Monate.

Fachverbands-Obmann Georg-Dieter Fischer kommentiert dies: " Die Industrie ist gut aufgestellt und die Benefits der Branche sollten dazu beitragen, dass sie vielleicht etwas besser durch die Coronakrise kommt, als dies für andere Bereiche zu befürchten ist."

Bis Ende des Jahres wird ein Minus von sechs Prozent erwartet - bei einer großen individuellen Bandbreite.

Ungewisse Lage

Doris Ritzberger-Grünwald, Direktorin der Hauptabteilung Volkswirtschaft der OeNB: "D ie aktuell erforderlichen Eindämmungsmaßnahmen erhöhen die Konjunkturrisiken für den Herbst. Dennoch ist ein deutlich stärkerer Nachholeffekt als 2010 zu erwarten. Die Produktion von Waren aus Papier und Pappe ist im Shutdown nicht in gleichem Ausmaß geschrumpft wie jene der Gesamtindustrie. Auch der Beschäftigungsrückgang war unterdurchschnittlich."







Durch die Digitalisierung ändern sich auch viele Berufsbilder in der Branche. Der



Über Propak Der Fachverband Propak und die Vereinigung Propak Austria repräsentieren die industriellen Hersteller von Produkten aus Papier und Karton in Österreich. 90 Unternehmen verarbeiten und veredeln in Österreich jährlich rund 1,2 Mio. Tonnen Papier und Karton zu Wellpappe, Verpackungen, Papierwaren für Hygiene und Haushalt, Büro- und Organisationsmitteln, Büchern, Broschüren, Tipping Paper sowie sonstigen Papierwaren.

Lehrberuf Verpackungstechnik erhält demnächst eine neue Ausbildungsordnung und mit Juli wurde aus der handwerklich geprägten Lehre "BuchbinderIn" der Lehrberuf "Buchbindetechnik und Postpresstechnologie". Wir wollen aber nicht nur junge Leute für unsere Branche begeistern, sondern auch erfahrene Kräfte und High Potentials. Denn die Nachfrage nach Fachkräften wird in den nächsten Jahren um das Doppelte steigen."

Erfreulich ist, dass die Anzahl der Beschäftigten in Propak-Betrieben mit 8.800 nahezu gleichgeblieben ist und für den Rest des Jahres keine wesentlichen Personalrückgänge erwartet werden. Sieben Prozent der Mitarbeiter befinden sich unterdessen noch in Kurzarbeit. Auch bei den Lehrlingen sieht es gut aus: In den Betrieben des Verbands werden 233 Personen in 21 Berufen ausgebildet, Tendenz steigend.