Die direkt zwischen A1 Westautobahn und Westbahn gelegene Logistikimmobilie wurde vom Salzburger Investor Walter Schisernig erworben und wird zukünftig von Quehenberger Logistics genutzt.

Das Mitte 2020 geschlossene Hofer-Logistikzentrum in Loosdorf (Bezirk Melk) hat einen neuen Eigentümer und einen langfristigen Mieter. Ursprüngliche Spekulationen, wonach etwa Amazon oder ein Katastrophenschutzlager der Republik Österreich Einzug in die Immobilien halten sollen, haben sich nicht bewahrheitet. Stattdessen hat der Salzburger Immobilieninvestor Walter Schisernig (Soini Asset) gemeinsam mit internationalen Partnern die weitläufige Anlage mit einer Grundfläche von rund 180.000 Quadratmetern von Hofer übernommen.



Genutzt wird sie ab 1. Juni 2021 von Quehenberger Logistics. Das Unternehmen aus Straßwalchen bei Salzburg findet hier 40.000 Quadratmeter Lager und Cross-Dock Flächen, 10.000 Quadratmeter Kühl- und Tiefkühllagerflächen sowie 70 Rolltore vor. Weiters gibt es am Areal eine Werkstatt, eine LKW-Waschstraße und eine hauseigene Tankstelle - alles in modernem Zustand, da Hofer den 2004 eröffneten Standort erst 2017 ausgebaut hat. Weitere Ausbauschritte sind noch möglich und wurden bereits auch angedacht.

Quehenberger Logistics wird das direkt an der A1 Westautobahn und der Westbahn gelegene Lager als Umschlagplatz für die Distribution von Konsumgütern in Österreich und nach Osteuropa nutzen. Konkret spricht der Logistiker von einem Cross-Dock Center und einem zentralen Logistikzentrum für schnelldrehende Konsumgüter inklusive E-Commerce-Lösungen. "Wir haben uns als Full-Service-Provider das klare Ziel gesetzt, uns auf unsere Kernbranchen, in denen wir umfassende Kenntnisse haben, zu fokussieren und nutzen mit dieser Standorterweiterung die Chance, unsere Logistiklösungen für die Lebensmittel- und Getränkebranche zu optimieren und auszubauen", so Christian Fürstaller, CEO von Quehenberger Logistics. Das Unternehmen beschäftigt an 81 Standorten in 18 Ländern über 3.000 Mitarbeiter und betreibt Warehouses mit einer Gesamtfläche von über 660.000 Quadratmetern.