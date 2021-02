Mit internationalem Know-How bietet Reclay ein vielseitiges Beratungsportfolio für Hersteller und Händler an.

Unter dem Namen "circulate by Reclay" bietet das Unternehmen vier Schwerpunkte bei der Beratung an: Bei circulate°insights erhalten Kunden Einblicke in die Infrastruktur und gesetzlichen Richtlinien der einzelnen europäischen Länder im Verpackungsbereich samt detailliertem länderübergreifenden Monitoring und Reporting. Durch das Angebot circulate°optimize unterstützen Reclay-Experten Unternehmen dabei, Potenziale im eigenen Verpackungsmanagement inklusive Offline- und Online-Schulungen zu identifizieren und dadurch konkrete Lösungsvorschläge zur Optimierung bestehender Verpackungen zu entwickeln. Mithilfe von circulate°expert, das wie ein digitaler Zwilling funktioniert, ermitteln Reclay-Verpackungsspezialisten anhand erfasster Parameter detaillierte Bewertungen einzelner Verpackungen. Darüber hinaus ermöglicht das Bewertungstool circulate°easy den Unternehmen, die Nachhaltigkeit und Recyclingfähigkeit der eigenen Verpackungen einfach selbst zu berechnen.

Sabrina Goebel, Head of Consulting International bei der Reclay Group, zu dem erweiterten Beratungsangebot: "Mit circulate by Reclay wollen wir unseren Kunden laufend topaktuelles Wissen im Bereich Abfallwirtschaft und Verpackungsmanagement vermitteln. Gemäß unserem Motto 'Nachhaltigkeit braucht Pioniere' unterstützen wir länderübergreifend unsere Kunden mit innovativen Lösungen, die stets individuell und auf ihre konkreten Bedürfnisse ausgerichtet sind." Mehr Informationen zu dem Thema gibt es auf der Seite von Reclay.